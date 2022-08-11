اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى لأعمال الصيانة بمطوبس

كفر الشيخ محمد سليمان

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى بكفر الشيخ، والحامول، ودسوق، والرياض، اليوم الخميس، لإجراء الصيانة الدورية، بالإضافة إلى تركيب عدد من الأعمدة الجديدة، وتغييرات موصلات بقرى حياة كريمة بمطوبس، من الساعة التاسعة والربع حتى الساعة الثالثة عصراً.

سيتم فصل التيار الكهربائي عن روينة الجديد، بغرب كفر الشيخ، وتتأثر بعملية قرية روينة وتوابعها، كما تم فصل التيار الكهربائي عن مغذي ابطو بشمال دسوق،ويتأثر بعملية الفصل ابطو وتوابعها.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي ريف الرياض بمركز الرياض، ويتأثر بالفصل بقرى أم سن وكوبري الزاوية، والقرى التابعة، ومحطة مياه أم جعفر،و فصل التيار الكهربائي عن مغذي السحايت بالحامول، وتتأثر بعملية الفصل قرية السحايت وتوابعها وأم الشعور، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي السلام وتتأثر بعملية الفصل تقسيم 2" منطقة أبو العزايم".

كما سيتم الفصل التيار الكهربائي عن عدد من المغذيات لتركيب أعمدة إنارة تغيير موصلات، وهي مغذيات البرانية والعرب والجمعية، وتتأثر بالفصل قرى البرانية وأبو دنيا وتوابعها،وعزب الغرب، وأرض الجمعية.