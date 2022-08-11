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اليوم.. امتحانات القرآن والعلوم للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية دور ثانٍ

الخميس، 11 أغسطس 2022 06:00 ص
اليوم.. امتحانات القرآن والعلوم للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية دور ثانٍ طلاب الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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يواصل طلاب إتمام المرحلة الابتدائية الأزهرية امتحانات الدور الثانى اليوم، فى مادتى العلوم والحاسب الآلى، فيما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحاناتهم فى مادتى القرآن الكريم وتجويده والثقافة الإسلامية. 
 
وانطلقت امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية أمس الأربعاء 10 أغسطس، حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات مادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية، ويختتمون امتحاناتهم يوم 16 أغسطس بمادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، أما طلاب الشهادة الإعدادية فيبدأون امتحاناتهم بمادة الفقه ويختتمون امتحاناتهم بمادة الحاسب الآلى والمستوى الرفيع يوم 18 أغسطس.

امتحانات الدور الثانى

الشهادة الابتدائية

الشهادة الاعدادية

الازهر الشريف

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