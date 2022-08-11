اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 04:38 م
أكرم القصاص
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اليابان تسجل 240 ألفا و205 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 11 أغسطس 2022 03:49 م
اليابان تسجل 240 ألفا و205 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليابان - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت السلطات الصحية في اليابان، تسجيل 240 ألفا و205 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بالإضافة إلى 206 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخميس أن العاصمة طوكيو سجلت وحدها أكثر من 31 ألفا و247 إصابة جديدة بالفيروس، فيما يبلغ عدد الحالات الحرجة بمستشفيات البلاد حاليا 603 حالات.
 
وبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة في اليابان منذ بداية تفشي الوباء 15 مليونا و143 ألفا و532 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض 34 ألفا و596 حالة وفاة.

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