اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 01:17 م
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النيابة تستعلم عن حالة المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق المحور بالجيزة

الخميس، 11 أغسطس 2022 01:09 م
النيابة تستعلم عن حالة المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق المحور بالجيزة اسعاف - ارشيفية
أحمد إسماعيل

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طلبت النيابة العامة بالجيزة تحريات الأجهزة الأمنية في حادث تصادم سيارتين بطريق المحور المركزي بالجيزة، وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصابين في الحادث، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وكلفت إدارة المرور بالجيزة بالانتقال وفحص مسرح الحادث وإعداد تقرير فنى عن أسباب الحادث وكيفية حدوثه.

تلقت شرطة النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم، ووجود مصابين بطريق المحور المركزي اتجاه ميدان لبنان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الي المكان.

وتبين من خلال المعاينة اصطدام سيارتين، وأسفر الحادث عن اصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، ورفع رجال المرور آثار الحادث، ويجري رجال المباحث التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي امرت بما سبق.

 

 


حادث سير

امن الجيزة

النيابة العامة

شرطة النجدة



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