اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 09:49 ص
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النيابة تتحفظ على 5 أطنان لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك داخل ثلاجة بالجيزة

الخميس، 11 أغسطس 2022 09:00 ص
النيابة تتحفظ على 5 أطنان لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك داخل ثلاجة بالجيزة لحوم غير صالحة للاستخدام الادمى- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة التحفظ على 5 أطنان لحوم مجمدة فاسد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة بالجيزة، وكلفت مفتش الصحة باعداد تقرير فنى عنها لبيان سبب عدم صلاحية تلك المضبوطات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وامرت باستدعاء مالك الثلاجة للاستماع إلى أقواله .

صادرت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة 5 أطنان لحوم مجمدة فاسد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة.

وكان اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص"، بمحافظة الجيزة، بحوزته 5 أطنان لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بما سبق.


لحوم فاسدة

النيابة العامة

امن الجيزة

مباحث التموين



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