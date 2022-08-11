المنشاوى يكشف الأسبوع القادم تفاصيل الدراسة بجامعة أسيوط الأهلية

كشف الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن موعد الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بجامعة أسيوط الأهلية خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد إقرار كافة الموضوعات المتعلقة بها من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نافياً ما يتداول من صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعى ومعلومات مغلوطة عارية من الصحة وغير دقيقة عن مجالات الدراسة المتاحة والمصروفات الدراسية.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوى، أن جامعة أسيوط الأهلية ومقرها مدينة أسيوط الجديدة مجهزة وفق أحدث نظم جامعات الجيل الرابع الذكية، والتى تقدم نوع من التعليم العالى الذى يُعد إضافة متميزة للتعليم بالجامعات الحكومية والخاصة، مع العلم بأن مصروفات الجامعة الأهلية تدعمها الدولة بما لا يقل عن 40 % من القيمة الحقيقية للمصروفات الدراسية.
المنشاوى يكشف الأسبوع القادم تفاصيل الدراسة بجامعة أسيوط الأهليةالخميس، 11 أغسطس 2022 02:53 م
الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط
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كشف الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن موعد الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بجامعة أسيوط الأهلية خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد إقرار كافة الموضوعات المتعلقة بها من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نافياً ما يتداول من صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعى ومعلومات مغلوطة عارية من الصحة وغير دقيقة عن مجالات الدراسة المتاحة والمصروفات الدراسية.
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