اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 01:44 م
أكرم القصاص
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المكلف بتسيير مهام رئيس جامعة الأزهر: ملف التحول الرقمى فى أول اهتماماتى

الخميس، 11 أغسطس 2022 01:19 م
المكلف بتسيير مهام رئيس جامعة الأزهر: ملف التحول الرقمى فى أول اهتماماتى الدكتور سلامة داود المكلف بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعرب الدكتور سلامة داود، المكلف بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، عن بالغ  شكره لجميع العاملين في الجامعة على حسن استقبالهم مؤكدًا حرصه على استمرار روح التعاون بين العاملين في الجامعة أساتذة وموظفين وطلابًا و أنه سيبذل قصارى جهده لرفعة الجامعة ومواصلة مابدأه السابقين من تطورات.
 
وأشار إلى أنه سيعمل على متابعة ملف التنسيق الإلكتروني، وستكون ملفات التحول الرقمي ضمن  اهتماماته الأولى  لتدار الجامعة إلكترونيًا في جميع  أقسامها العلمية والإدارية وشدد على ضرورة استكمال  ظهور نتائج الامتحانات خاصة الفرق الرابعة، حتى يتمكن الطلاب من تقديم أوراقهم للتجنيد.

تنسيق جامعة الازهر

رئيس جامعة الازهر

جامعة الازهر

الازهر الشريف



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