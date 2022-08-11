المغرب: القبض على متطرف موال لـ"داعش" متورط فى التخطيط والإعداد لعمل إرهابى

وأفادت السلطات الأمن المغربي -في بيان، اليوم- بأنه تم القبض على العنصر المتطرف بمدينة تطوان، في عملية أمنية شاركت في تنفيذها مجموعة من عناصر القوات الخاصة.

وأضافت أن العنصر متشبع بأفكار متطرفة تحرض على تكفير المجتمع وممثلي السلطات والقوات العمومية، فضلا عن نشاطه المكثف ضمن الأوساط الافتراضية وقنوات التواصل المعلوماتي التي تتبنى الإشادة بالفكر التخريبي المتطرف والتحريض على التخطيط لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف الأشخاص والمنشآت العمومية والخاصة.

وأشارت إلى أنه تم وضع المتطرف تحت الحراسة لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن المخططات الإرهابية التي شارك في التحضير لتنفيذها، وكذا تحديد ارتباطاته مع خلايا وتنظيمات إرهابية تنشط سواء داخل المغرب أو خارجه.