القومى للبحوث يوقع بروتوكول تعاون مع شركة الصرف الصحى بالإسكندرية

كتب محمد صبحى

اتفاقا مع سياسة الدولة فى الحد من أثار التغيرات المناخية على البيئة وقع اليوم، الدكتور محمد محمود هاشم - رئيس المركز القومى للبحوث بروتوكول تعاون مع اللواء مهندس محمود نافع - رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصرف الصحى والعضو المنتدب للتعاون بينهما لتنفيذ استراتيجة التكنولوجيا المتقدمة لمعالجة الصرف الصحي والصناعي وإعادة الإستخدام وإنتاج طاقة بديلة والحد من تأثيرات التغيرات المناخية لضمان مستقبل أكثر إستدامة، وتبادل الإمكانات والخبرات المتاحة في المجالات البحثية والتكنولوجية المختلفة والإستفادة من الأجهزة والأدوات المعملية وأجهزة القياس والمعايرة المتوفرة لدي الطرفين في أعمال البحوث والتطوير.

جاء ذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالاسكندرية وبعض العاملين بالشركة والدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز لشئون المشروعات البحثية، والدكتور حسين درويش نائب رئيس المركز للشئون الفنية، والدكتور عبد الحميد عوض عميد معهد بحوث البيئة بالمركز القومى للبحوث والدكتورة إيناس ابو طالب استاذ البيئة وتكنولوجيا المعالجة والمشرفة على المشروعات المقامة من خلال توقيع هذا البروتوكول كما حضر التوقيع.

يهدف البروتوكول إلى دراسة توفيق الأوضاع البيئية للمحطات والمنشآت الصناعية وتطبيق برامج السلامة والصحة المهنية والبيئية فى المحطات والمصانع المختلفة وكذلك حساب البصمة الكربونية وتأثيرها على التغيرات المناخية بالاضافة الى اعداد الدورات التدربيبة المتخصصة ورفع الكفاءة والوعى البيئى.

وأشار هاشم إلى أن مجالات التعاون ستشمل قياس ورصد التحكم في الإنبعاثات الغازية ومستوي الضوضاء وواكد على أن المركز القومى للبحوث يقوم بالبحث العلمي والتطوير ليس في جمهورية مصر العربية، ولكن أيضاً علي مستوي القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والبيئة ونقل التكنولوجيا والطاقة والعلوم الأساسية وسائر المقومات الرئيسية للإقتصاد القومى فى نطاق السياسة العامة للدولة.

فيما أكد رسلان، أن نطاق التعاون وفقا للبروتوكول سيمتد ليشمل المجالات البحثية والعلمية والاستفادة من الطاقات البشرية والمراكزالبحثية والاستشارية لعمل الدراسات والتصميمات وتقديم حلول فنية منخفضة التكاليف للمعالجة.

وأضاف أن اهتمام الشركة القابضة بملف البحوث والتطوير، والتعاون مع الجهات البحثية العلمية المتخصصة لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، معربا عن سعادته بالتعاون مع المركز القومي للبحوث والذى يعد من أكبر التجمعات العلمية متعددة التخصصات.

يأتى هذا فى إطار حرص الدولة على إجراء الدراسات والبحوث والاختبارات فى كافة المجالات بما يخدم قطاع الإنتاج لتطوير المنتج المحلى.