القوات العراقية تعتقل 6 إرهابيين فى عدة محافظات

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية - "أنه تم التوصل إلى مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بدلالة اعتراف أحد المتهمين، حيث تم نصب كمين محكم ضمن منطقة الزعفرانية في بغداد، وإلقاء القبض عليه".

وأضاف البيان "أنه في عمليات منفصلة نفذها رجال الأمن في محافظة كركوك، قاموا بعملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين خطيرين، تبين لاحقاً من خلال قاعدة بيانات المطلوبين، بأن أحدهم عمل ضمن ما يسمى (معسكر أبو حمزة المهاجر) الإجرامي، فيما تم القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في محافظة صلاح الدين".

وفي السياق ذاته، أوضحت الخلية أن قوة من وكالة الاستخبارات تمكنت من ضبط مخزن يحتوي على 12 من المقذوفات المتنوعة وحاوية عتاد 23 ملم، مبينة أنه تم إتلافها من قبل الجهد الهندسي وتسليم الإرهابيين إلى جهات الطلب.