القبض على لص سرق أموالا من منزل مواطن بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكن بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مبلغ مالى (عملات "أجنبية – محلية") من داخل مسكنه ، وإتهم (حارس العقار) بإرتكاب الواقعة .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء إرتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء محمد عبد الله أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة".

كما أقر بأنه نظراً لطبيعة عمله طرف المجنى عليه ، وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه خطط لسرقته ، وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلته والإستيلاء على المبالغ المالية من داخل حقيبة خاصة بالمجنى عليه ولاذ بالفرار ، وأضاف بقيامه بإستبدال العملات الأجنبية المستولى عليه إلى العملة المحلية ، وتم بإرشاده ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه) داخل حديقة المسكن محل حراسته ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.