القبض على لصوص سرقة السيارات في القاهرة

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة باشراف اللواء أشرف الجندي، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة من داخل السيارات بجراج كائن بعقار بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة .

بالفحص باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، تبين عدم تحرير اية محاضر بالواقعة ، وبسؤال صاحب الحساب المشار إليه (مقيم بدائرة القسم) ، أفاد بقيامه بنشر مقطع الفيديو بناءً على طلب إثنين من أصدقائه "أصحاب السيارات"، وبإستدعائهما أقرا بأنه بتاريخ 27/7/2022 إكتشفا دخول أحد الأشخاص "غير معلوم لديهما" جراج العقار سكنهما ومحاولته السرقة من داخل السيارتان ملكهما ونظراً لوجود كاميرات مراقبة داخل الجراج قاما بتسجيل مقطع الفيديو ، ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى ، وأضافا بعدم الإبلاغ الواقعة.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المشار اليه ، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم وإتهماه بالشروع فى السرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.