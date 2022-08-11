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العربية: أوكرانيا تحتاج إلى 188 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الحرب

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:56 ص
العربية: أوكرانيا تحتاج إلى 188 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الحرب الحرب الأوكرانية
أحمد عرفة

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أكد تقرير، أن أوكرانيا تحتاج إلى 188 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الحرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
 
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف أن الكثير من الدول تتجاوز حدود ما هو معقول في إنكار روسيا، والتخلص من كل ما هو متعلق بروسيا وثقافتها، وفقا لروسيا اليوم.
 
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: نرى أن دولا كثيرة تتجاوز حدود ما هو معقول، هل يمكن إنكار تشايكوفسكي؟ لا.. هل يمكن إنكار روسيا؟ لا، بغض النظر عما إذا تريدونه أم لا فهذا أمر مستحيل.
 
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أنه على الرغم من تجريد الرياضيين من الأوسمة، سيبقى لديهم الكثير من معجبيهم.

أوكرانيا

روسيا

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