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الشركة المشغلة لمحطة زابوريجيا: قصف اليوم تسبب فى أضرار بأجهزة استشعار الإشعاع

الخميس، 11 أغسطس 2022 06:25 م
الشركة المشغلة لمحطة زابوريجيا: قصف اليوم تسبب فى أضرار بأجهزة استشعار الإشعاع الحرب الروسية الأوكرانية
أحمد عرفة

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أكدت الشركة المشغلة لمحطة زابوريجيا النووية، أن قصف اليوم تسبب بأضرار في أجهزة استشعار الإشعاعات وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
 
وفى وقت سابق قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده تحتاج إلى مساعدة مالية كبيرة من جانب الاتحاد الأوروبي دون عوائق بيروقراطية.
 
وذكر زيلينسكي اليوم الخميس، أن عجز الميزانية الأوكرانية يبلغ حوالي 5 مليارات دولار شهريا. وأشار إلى أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى البدء بإعادة الإعمار.
 
وأضاف زيلينسكي، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر حلفاء أوكرانيا من دول الشمال: "يجب على الدولة التي تمنع التمويل لأوكرانيا حل هذه المشكلة على وجه السرعة. نحتاج إلى تمويل لأوكرانيا بكميات كافية وبدون أي عوائق بيروقراطية". 
 
وأشار زيلينسكي مجددا، إلى أن كييف بحاجة إلى "مزيد من الدعم بالأسلحة والقذائف".

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