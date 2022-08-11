السنباطى عميدا لكلية الشريعة ورمضان للدراسات الإسلامية وشرين جلال للاقتصاد المنزلي بجامعة الأزهر

كتب لؤى على

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر قبيل انتهاء ولايته، أمس الأربعاء، قرارا بتكليف الدكتور عطا عبد العاطى محمد محمد السنباطى، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، للقيام بعمل عميد الكلية، خلفا للدكتور مصطفى الباز، عميد الكلية السابق، والذي تقدم باعتذار عن العمادة.

كما أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، قرارا بتكليف الدكتور رمضان محمد محمود حسان، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ، جامعة الأزهر بالقاهرة، للقيام بعمل عميد الكلية، وذلك بعد اعتذار الدكتور عوض إسماعيل عبد الله عميد الكلية السابق لظروف صحية.