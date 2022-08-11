السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية يتفقد ديوان مديرية التربية والتعليم

أجرى اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية زيارة تفقدية لمبنى ديوان مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، حيث كان في استقباله الدكتورة أماني قرني مدير المديرية.
وناقش حمودة مقترح إنشاء مركز للمعلومات للمديرية بحضور حاتم نبيه مدير عام الإدارة العامة للنظم والمعلومات والتحول الرقمي بديوان عام محافظة المنوفية .
وأثناء الزيارة تابع حمودة الاختبارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية من أبناء محافظة المنوفية المتقدمين للالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس والتي تعقد بقاعات مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.
كما تفقد حمودة أعمال الصيانة والتطوير ببدروم مبنى المديرية حيث قامت مدير المديرية بتقديم مقترح الاستغلال الأمثل لحجرات وقاعات البدروم بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتحديث.
السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية يتفقد ديوان مديرية التربية والتعليمالخميس، 11 أغسطس 2022 04:28 م
جانب من الجولة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية زيارة تفقدية لمبنى ديوان مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، حيث كان في استقباله الدكتورة أماني قرني مدير المديرية.
الموضوعات المتعلقة
محافظ المنوفية يبحث موقف مشروعات تطوير المناطق غير المخططة الجارى تنفيذهاالخميس، 11 أغسطس 2022 02:53 م
محافظ المنوفية يوافق على إطلاق أسماء الشهداء على عدد من المنشآت الحكوميةالخميس، 11 أغسطس 2022 12:40 م
محافظ المنوفية يحيل مختصين بمديرية التعليم للنيابة لمخالفتهم القوانينالخميس، 11 أغسطس 2022 10:18 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة