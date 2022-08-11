اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 04:55 م
أكرم القصاص
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السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية يتفقد ديوان مديرية التربية والتعليم

الخميس، 11 أغسطس 2022 04:28 م
السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية يتفقد ديوان مديرية التربية والتعليم جانب من الجولة
المنوفية - فريق المحافظات

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أجرى اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية زيارة تفقدية لمبنى ديوان مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، حيث كان في استقباله الدكتورة أماني قرني مدير المديرية.

وناقش حمودة مقترح إنشاء مركز للمعلومات للمديرية بحضور حاتم نبيه مدير عام الإدارة العامة للنظم والمعلومات والتحول الرقمي بديوان عام محافظة المنوفية .

وأثناء الزيارة تابع حمودة الاختبارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية من أبناء محافظة المنوفية  المتقدمين للالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس والتي تعقد بقاعات مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

كما تفقد حمودة أعمال الصيانة والتطوير ببدروم مبنى المديرية حيث قامت مدير المديرية بتقديم مقترح الاستغلال الأمثل لحجرات وقاعات البدروم بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتحديث.


السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية

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