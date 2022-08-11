السفير حسام زكى: الجانب العربى يمكنه القيام بدور فى حل أزمة أوكرانيا

بيشوى رمزى

شدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي على أهمية اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي انعقد اليوم الخميس، بمقر الامانة العامة، والتى ألقى خلالها مبعوث الرئيس الأوكراني لشؤون الشرق الأوسط كلمة حول الأزمة الراهنة في بلاده.

واعتبر زكي، في تصريحات على هامش الاجتماع، أنه من المهم الاستماع لوجهة النظر الأوكرانية، خاصة وأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ألقى كلمة قبل أسابيع قليلة، للتعبير عن وجهة نظر بلاده.

وأضاف أنه عرض رؤيته فيما يتعلق بالأزمات سواء في الشرق الأوسط، بدء من القضية الفلسطينية وليبيا واليمن، ثم تحدث بالتفصيل عن الموقف في أوكرانيا، مؤكدا أن الحديث كان شاملا وتناول القضية بمختلف جوانبها، سواء عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا.

وأشار زكي أن هذا البيان سوف يتم نقله إلى مجموعة الاتصال العربية المعنية بالأزمة الأوكرانية، والتى ستجتمع قريبا لتحديد خطواتها المقبلة في كيفية التعامل مع هذا الوضع.

وأوضح الأمين العام المساعد، أن الجانب العربي لم يفقد حماسه في إمكانية التوصل لمخرج للأزمة الحالية، رغم التعقيدات، معربا عن ثقته في قدرة الجانب العربي والجامعة العربية على القيام بدور في هذه الازمة