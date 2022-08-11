السجن 3 سنوات للص سرق سوبر ماركت فوجد الشرطة بانتظاره فى الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن والمستشار وضاح محمد اعبدالسلام ، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم" ج.م.ن"، عاطل ومصادر السلاح محدث الصوت والسلاح الأبيض والزامة المصاريف الجنائية، لاتهامه بالشروع في السرقة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 7150 لسنة 2022 قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بالقبض علي المتهم حال شروعه في سرقة محل بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه حال تواجد المجني عليه " ع.س.غ" صاحب سوبر ماركت ، برفقة أحد أصدقائه داخل السوبر ماركت خاصته وقيامه بالاغلاق قام المتهم "ج.م.ن" عاطل بالدخول، وغلق الباب وبحوته سلاح ناري محدث صوت، وسلاح أبيض مطواة، طالبا من صاحب السوبر ماركت إعطائه المبالغ المالية بحوزته، وشرع في سرقة بعض المنقولات تحت تهديد السلاح أثر جريمته، بسبب ضبطه من قبل قوات الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة.

وبعرض المتهم علي النيابة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.