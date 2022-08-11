السبت.. قطع الكهرباء عن بعض قرى أبوتشت لإضافة خليتين لمشروع الغابات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، عن فصل التيار الكهربائي لعدد من القري، بعد غد السبت، وذلك نظرا لتركيب وإضافة خليتين لتغطية مشروع الغابات الشجرية.
وأوضحت الوحدة المحلية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن قري بأبوتشت" الكرنك، القارة، عزبة البوصة، بلاد الملاد، الحسينات، القلعية، الرفشة، الجبيلات الغربية" من الساعة ٤ صباحا وحتي 12 ظهرًا، وأشارت الوحدة المحلية، إلي عودة التيار الكهربائي مرة أخرى بعد تركيب الخلية بالغابة الشجرية.
السبت.. قطع الكهرباء عن بعض قرى أبوتشت لإضافة خليتين لمشروع الغاباتالخميس، 11 أغسطس 2022 07:00 ص
فصل التيار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، عن فصل التيار الكهربائي لعدد من القري، بعد غد السبت، وذلك نظرا لتركيب وإضافة خليتين لتغطية مشروع الغابات الشجرية.
الموضوعات المتعلقة
الكهرباء: فصل التيار عن المبانى المخالفة لتعليمات ترشيد استهلاك الطاقةالأربعاء، 10 أغسطس 2022 02:34 م
فصل التيار الكهربائى بعدد من المراكز بكفر الشيخ اليوم لأعمال الصيانةالسبت، 06 أغسطس 2022 12:00 ص
فصل التيار الكهربائى غدا لأعمال الصيانة بعدد من المراكز بكفر الشيخ.. التفاصيلالجمعة، 05 أغسطس 2022 12:05 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة