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السبت.. قطع الكهرباء عن بعض قرى أبوتشت لإضافة خليتين لمشروع الغابات

الخميس، 11 أغسطس 2022 07:00 ص
السبت.. قطع الكهرباء عن بعض قرى أبوتشت لإضافة خليتين لمشروع الغابات فصل التيار
قنا - صابر سعيد

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، عن فصل التيار الكهربائي لعدد من القري، بعد غد السبت، وذلك نظرا لتركيب وإضافة خليتين لتغطية مشروع الغابات الشجرية.
 
وأوضحت الوحدة المحلية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن قري بأبوتشت" الكرنك، القارة، عزبة البوصة، بلاد الملاد، الحسينات، القلعية، الرفشة، الجبيلات الغربية" من الساعة ٤ صباحا وحتي 12 ظهرًا، وأشارت الوحدة المحلية، إلي عودة التيار الكهربائي مرة أخرى بعد تركيب الخلية بالغابة الشجرية.
 


فصل تيار كهربائي

مركز فرشوط

قرية الكرنك

اخبار قنا



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