الرئيس العراقى يؤكد ضرورة الإعلام المهنى كعامل لتعزيز مسار الديمقراطية فى البلاد

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الخميس، أن صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، نقيب الصحفيين العراقيين السيد مؤيد اللامي، حيث أكد الرئيس العراقي، ضرورة تعزيز الإعلام المهني والحر باعتباره عاملا أساسيا في تعزيز مسار الديمقراطية في البلاد.

وشدد الرئيس العراقي، على ضرورة توفير بيئة آمنة ومستقرة للعمل الصحفي والإعلامي تحمي الصحفيين وتدعم مهامهم في إطلاع الرأي العام بالمعلومات الدقيقة وتعزز دورهم المهم في تقويم عمل مؤسسات الدولة .

من جهته، قدم نقيب الصحفيين العراقي، شرحا عن عمل النقابة وجهودها في تطوير العمل الإعلامي إلى بعض القضايا التي تواجه العمل الإعلامي، وخطط النقابة للفترة المقبلة لتطوير واقع الصحفيين العراقيين.