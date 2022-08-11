اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أغسطس 2022 01:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس العراقى يؤكد ضرورة الإعلام المهنى كعامل لتعزيز مسار الديمقراطية فى البلاد

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:59 م
الرئيس العراقى يؤكد ضرورة الإعلام المهنى كعامل لتعزيز مسار الديمقراطية فى البلاد الرئيس العراقى برهم صالح
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ضرورة تعزيز الإعلام المهني والحر باعتباره عاملا أساسيا لتعزيز مسار الديمقراطية في البلاد، وتقويم عمل مؤسسات الدولة .

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الخميس، أن صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، نقيب الصحفيين العراقيين السيد مؤيد اللامي، حيث أكد الرئيس العراقي، ضرورة تعزيز الإعلام المهني والحر باعتباره عاملا أساسيا في تعزيز مسار الديمقراطية في البلاد.

وشدد الرئيس العراقي، على ضرورة توفير بيئة آمنة ومستقرة للعمل الصحفي والإعلامي تحمي الصحفيين وتدعم مهامهم في إطلاع الرأي العام بالمعلومات الدقيقة وتعزز دورهم المهم في تقويم عمل مؤسسات الدولة .

من جهته، قدم نقيب الصحفيين العراقي، شرحا عن عمل النقابة وجهودها في تطوير العمل الإعلامي إلى بعض القضايا التي تواجه العمل الإعلامي، وخطط النقابة للفترة المقبلة لتطوير واقع الصحفيين العراقيين.

 


العراق

برهم صالح

بغداد

الرئيس العراقى

قصر السلام



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة