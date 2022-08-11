اليوم السابع
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الرئيس الأوكراني: نحتاج لمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي دون عوائق بيروقراطية

الخميس، 11 أغسطس 2022 03:53 م
الرئيس الأوكراني: نحتاج لمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي دون عوائق بيروقراطية رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي
وكالات

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قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده تحتاج إلى مساعدة مالية كبيرة من جانب الاتحاد الأوروبي دون عوائق بيروقراطية.

وذكر زيلينسكي اليوم الخميس، أن عجز الميزانية الأوكرانية يبلغ حوالي 5 مليارات دولار شهريا. وأشار إلى أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى البدء بإعادة الإعمار.

وأضاف زيلينسكي، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر حلفاء أوكرانيا من دول الشمال: "يجب على الدولة التي تمنع التمويل لأوكرانيا حل هذه المشكلة على وجه السرعة. نحتاج إلى تمويل لأوكرانيا بكميات كافية وبدون أي عوائق بيروقراطية". 

وأشار زيلينسكي مجددا، إلى أن كييف بحاجة إلى "مزيد من الدعم بالأسلحة والقذائف".

 


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