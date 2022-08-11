الدفاع الروسية: تدمير مروحية و7 مٌسيرات أوكرانية خلال 24 ساعة

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف -وفقا لقناة "روسيا اليوم" اليوم الخميس- إن ضربات جوية وصاروخية ومدفعية روسية استهدفت أمس 20 مركز قيادة و8 مستودعات للذخيرة، ومستودع أسلحة للصواريخ والمدفعية في منطقة خاركوف، ونظام توجيه للصواريخ "إس-300" المضادة للطائرات في منطقة كراماتورسك، بالإضافة إلى 264 منطقة تجمع للقوات والأسلحة والمعدات الأوكرانية.

وأوضح كوناشينكوف، أنه تم استهداف 3 فصائل من راجمات الصواريخ "جراد" وفصيلتين من مدافع "أكاتسيا" وثلاث فصائل من مدافع هاوتزر D-30 في مواقع إطلاق النار بمدينة دونيتسك.

وأشار إلى أنه تم القضاء على أكثر من 50% من الأفراد في كل من اللواءين الميكانيكيين 14 و66 الأوكرانيين على محوري أرتيوموفسك وأفديفسكا في دونيتسك، حيث تم رصد حالات لهروب جماعي وترك المواقع دون إذن من قبل العناصر القومية المتطرفة.

ونوه المتحدث باسم الدفاع الروسية، بأنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم تدمير 267 طائرة، و146 مروحية، و1727 طائرة بدون طيار، و365 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4287 دبابة ومدرعة أخرى، و797 راجمة صواريخ، و3290 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4820 مركبة عسكرية خاصة.

من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع البريطاني بين والاس، إن المملكة المتحدة سترسل المزيد من أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق (إم إل أر إس) إلى أوكرانيا كجزء من التزام دائم بمساعدة الدولة في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم العسكري الروسي، كما ستقدم بريطانيا أيضا عددا كبيرا من صواريخ (إم 31 إيه 1) الموجهة بدقة والتي يمكنها ضرب أهداف تصل إلى 80 كيلومترا، مما يمكن أوكرانيا من مواصلة الدفاع عن نفسها ضد المدفعية الروسية الثقيلة.

يأتي القرار في أعقاب الاستخدام الناجح لأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، التي قدمتها المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام، حسبما أورد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم /الخميس/.

وقال والاس: "ستمكن هذه الشريحة الأخيرة من الدعم العسكري القوات المسلحة الأوكرانية من مواصلة الدفاع ضد الهجوم الروسي والاستخدام العشوائي للمدفعية بعيدة المدى".

وأضاف: "إن دعمنا المستمر يبعث برسالة واضحة للغاية: لا تزال بريطانيا والمجتمع الدولي يعارضان هذه الحرب وسيقفان جنبا إلى جنب، ويقدمان مساعدة عسكرية دفاعية لأوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها".

وأكد والاس، أنه تم تدريب القوات الأوكرانية في المملكة المتحدة على كيفية استخدام منصات الإطلاق حتى يتمكنوا من زيادة فاعلية الأنظمة، بالإضافة إلى التزام المملكة المتحدة بتدريب ما يصل إلى 10 آلاف جندي أوكراني على مهارات المشاة في ساحة المعركة خلال الأشهر المقبلة.

وأعلنت كل من كندا والدنمارك والسويد وفنلندا وهولندا أنها ستدعم البرنامج.

وفي سياق مبادرة حبوب البحر الأسود، أفادت تقارير أوكرانية، اليوم، بأن السفينة التي كان من المتوقع أن تغادر ميناء تشورنومورسك لبدء رحلتها عبر "ممر الحبوب" لم تتمكن من مغادرة الميناء، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أن السفينة التي كان من المخطط أن تغادر ميناء تشورنومورسك لنقل الحبوب اليوم، لم تتمكن من بدء رحلتها بسبب سوء الأحوال الجوية وأوضاع الملاحة، مشيرة إلى أنه في غضون ذلك، تبحر الآن السفينتان اللتان أكملتا إجراءات التفتيش أمس باتجاه أوكرانيا. في حين تجرى عمليات التحميل في الموانئ الأوكرانية.

يذكر أنه اعتبارا من 10 أغسطس 2022، غادرت 12 سفينة محملة بالمنتجات الزراعية الموانئ الأوكرانية وتبحر الآن نحو سبع دول.