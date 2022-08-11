اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أغسطس 2022 01:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية: القضاء على حوالى 50% من أفراد لوائين أوكرانيين فى دونيتسك

الخميس، 11 أغسطس 2022 01:26 م
الدفاع الروسية: القضاء على حوالى 50% من أفراد لوائين أوكرانيين فى دونيتسك الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على حوالي 50 بالمئة من أفراد لوائين أوكرانيين في اقليم دونيتسك على محوري أرتيوموفسك وأفدييفكا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، "إنه نتيجة للعمليات القتالية الهجومية النشطة للقوات الروسية وقوات لوجانسك ودونيتسك جرى القضاء على أكثر من 50 بالمئة من أفراد اللوائين الميكانيكيين 14 و66 للقوات المسلحة الأوكرانية على محوري أرتيوموفسك وأفدييفكا"، مشيرا إلى "تسجيل هروب جماعي وتخلي القوميين المتشددين عن مواقعهم، التي كانوا يتحصنون بها".

وأضاف كوناشينكوف: "القوات الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" فوق مقاطعة دنيبروبيتروفسك وسبع طائرات بدون طيار في مناطق متفرقة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مشيرا أيضا إلى استهداف 20 مركز قيادة و8 مستودعات للذخيرة ومستودع أسلحة للصواريخ والمدفعية في منطقة خاركوف، ونظام توجيه للصواريخ "إس-300" المضادة للطائرات في منطقة كراماتورسك، بالإضافة إلى 264 منطقة تجمع للقوات والأسلحة والمعدات الأوكرانية.

وتابع: "جرى تدمير 3 فصائل من راجمات الصواريخ "جراد" وفصيلتين من مدافع "أكاتسيا" وثلاثة فصائل من مدافع هاوتزر "D-30" في مواقع إطلاق النار في دونيتسك".

 


الدفاع الروسية

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة