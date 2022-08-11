الدفاع الروسية: القضاء على حوالى 50% من أفراد لوائين أوكرانيين فى دونيتسك

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، "إنه نتيجة للعمليات القتالية الهجومية النشطة للقوات الروسية وقوات لوجانسك ودونيتسك جرى القضاء على أكثر من 50 بالمئة من أفراد اللوائين الميكانيكيين 14 و66 للقوات المسلحة الأوكرانية على محوري أرتيوموفسك وأفدييفكا"، مشيرا إلى "تسجيل هروب جماعي وتخلي القوميين المتشددين عن مواقعهم، التي كانوا يتحصنون بها".

وأضاف كوناشينكوف: "القوات الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" فوق مقاطعة دنيبروبيتروفسك وسبع طائرات بدون طيار في مناطق متفرقة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مشيرا أيضا إلى استهداف 20 مركز قيادة و8 مستودعات للذخيرة ومستودع أسلحة للصواريخ والمدفعية في منطقة خاركوف، ونظام توجيه للصواريخ "إس-300" المضادة للطائرات في منطقة كراماتورسك، بالإضافة إلى 264 منطقة تجمع للقوات والأسلحة والمعدات الأوكرانية.

وتابع: "جرى تدمير 3 فصائل من راجمات الصواريخ "جراد" وفصيلتين من مدافع "أكاتسيا" وثلاثة فصائل من مدافع هاوتزر "D-30" في مواقع إطلاق النار في دونيتسك".