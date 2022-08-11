اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أغسطس 2022 10:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الدخول بالكمامة.. معامل تنسيق جامعة القاهرة تشدد على الإجراءات الاحترازية

الخميس، 11 أغسطس 2022 10:29 ص
الدخول بالكمامة.. معامل تنسيق جامعة القاهرة تشدد على الإجراءات الاحترازية تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت أعمال المرحلة الأولى للتنسيق اليوم الخميس حيث إتاحة موقع التنسيق الالكترونى فتح  باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى فى أول أيام انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق .
 
وشددت كلية الهندسة بجامعة القاهرة على عدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة الطبية .
 
وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق اليوم الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.
عدد الطلاب: 22475
• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.
عدد الطلاب: 15220
• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر
عدد الطلاب: 80063
• إجمالي عدد الطلاب: 117758  
 
IMG20220811100142
 
IMG20220811100148
 

التعليم العالى

تنسيق الجامعات 2022

اخبار مصر

تنسيق الكليات 2022

تنسيق الجامعات

المرحلة الأولى للتنسيق

تنسيق المرحلة الأولى

موقع التنسيق

كيف تسجل الرغبات



الموضوعات المتعلقة

تنسيق الجامعات 2022.. فتح موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغبات المرحلة الأولى

الخميس، 11 أغسطس 2022 09:09 ص

معامل تنسيق جامعة القاهرة جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة.. صور

الخميس، 11 أغسطس 2022 09:07 ص

تنسيق الجامعات 2022.. مكتب تنسيق جامعة طنطا يستقبل طلاب المرحلة الأولى اليوم

الخميس، 11 أغسطس 2022 09:00 ص

تنسيق الجامعات 2022.. موقع التنسيق لن يقبل رغباتك قبل تسجيل 75 رغبة

الخميس، 11 أغسطس 2022 09:00 ص

اليوم.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022.. 117758 طالب يبدأون تسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى.. تسجيل 75 رغبة.. والخشت يؤكد جاهزية معامل التنسيق لكليات جامعة القاهرة.. واتخاذ كافة التدابير الصحية

الخميس، 11 أغسطس 2022 07:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة