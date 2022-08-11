الدخول بالكمامة.. معامل تنسيق جامعة القاهرة تشدد على الإجراءات الاحترازية

كتب محمد صبحى

بدأت أعمال المرحلة الأولى للتنسيق اليوم الخميس حيث إتاحة موقع التنسيق الالكترونى فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى فى أول أيام انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق .

وشددت كلية الهندسة بجامعة القاهرة على عدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة الطبية .

وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق اليوم الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

• إجمالي عدد الطلاب: 117758