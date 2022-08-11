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الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى بالعلمين الجديدة.. اليوم

الخميس، 11 أغسطس 2022 09:39 ص
الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى بالعلمين الجديدة.. اليوم الدكتور مصطفى مدبولي
كتبت هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس اجتماع الحكومة الاسبوعى لمناقشة عدد من الملفات والإعلان عن الإجراءات التنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء

وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم أيضاً ايقاف الإنارة الخارجية لمختلف المبانى الحكومية، والميادين العامة، هذا إلى جانب التحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المحافظات ووزارتى الإسكان والكهرباء، لافتاً إلى أنه تم بالفعل البدء فى تطبيق مثل هذه الإجراءات، حيث تم ايقاف الإنارة الخاصة بميدان التحرير، وكذا بعض المبانى العامة، مؤكداً أنه بدءاً من مطلع الاسبوع المقبل سيكون التطبيق الكامل والفعلى لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، قائلاً:"سيكون هناك متابعة يومية من قبل مختلف الجهات والمسئولين التنفيذية، للتأكد من تطبيق مختلف الإجراءات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء".


مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

العلمين الجديدة





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