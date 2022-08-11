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الحكومة تخصص 15.1 مليار جنيه بموازنة 22/23 لبند الصيانة للحفاظ على ممتلكاتها

الخميس، 11 أغسطس 2022 04:30 ص
الحكومة تخصص 15.1 مليار جنيه بموازنة 22/23 لبند الصيانة للحفاظ على ممتلكاتها صيانة ممتلكات الدولة - أرشيفية
كتبت هبة حسام

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بلغت قيمة المخصصات المقدرة لنفقات صيانة أصول وممتلكات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2023 نحو 15.1 مليار جنيه، مقابل نفقات خصصت لهذا الغرض فى السنة المالية السابقة 2021/2022 بقيمة 12.4 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 2.6 مليار وبنسبة ارتفاع 21.3%.

ووفقاً للتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للعام المالى 22/23، شهدت مخصصات بند الصيانة لأصول وممتلكات الجهات الحكومية الداخلة فى الموازنة ارتفاعاً على مدار الخمس أعوام الأخيرة، بدءاً من العام المالى 2018/2019 وحتى العام المالى الحالى 2022/2023، وجاء الارتفاع فى مخصصات هذا البند خلال الفترة المذكورة كالتالى:

- بلغت المخصصات نحو 8 مليارات جنيه فى العام المالى 18/19.

- ارتفعت إلى 9.8 مليار جنيه فى العام المالى 19/20.

- واصلت الارتفاع فى العام المالى 20/21، بالغة 10.6 مليار جنيه.

- وفى العام المالى 21/22، ارتفعت إلى 12.4 مليار جنيه.

- ارتفعت إلى 15.1 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 22/23.


اصول الدولة

صيانة ممتلكات الدولة

الموازنة الجديدة

موازنة 2223

مجلس النواب

لجنة الخطة والموازنة

اليوم السابع بلس



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