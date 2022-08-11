اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أغسطس 2022 05:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة العراقية تقرر تمديد عقد إمداد لبنان بوقود محطات الكهرباء لمدة عام

الخميس، 11 أغسطس 2022 04:22 م
الحكومة العراقية تقرر تمديد عقد إمداد لبنان بوقود محطات الكهرباء لمدة عام رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجلس الوزراء اللبناني أن الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي وافقت في اجتماعها اليوم على الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي؛ لتمديد تزويد لبنان بالوقود اللازم لمؤسسة كهرباء لبنان لمدة سنة بالشروط نفسها التي كانت متبعة حتى الآن.


وتوجه ميقاتي بالشكر للحكومة العراقية ورئيسها مصطفى الكاظمي شخصيا على اهتمامهم بلبنان ودعمه لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.


وأكد ميقاتي أن العلاقات بين لبنان والعراق ستبقى متينة، كما كانت عليه تاريخيا، وسيستمر التعاون بين البلدين بروح الأخوة.


وتمنى ميقاتي - للعراق الشقيق - تجاوز الصعوبات السياسية التي يمر بها، وأن تعود الأوضاع في هذا البلد الشقيق إلى طبيعتها بأسرع وقت.


العراق

مصطفى الكاظمى

الحكومة العراقية

مجلس الوزراء العراقى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة