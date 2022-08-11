الحكومة العراقية تقرر تمديد عقد إمداد لبنان بوقود محطات الكهرباء لمدة عام

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أعلن مجلس الوزراء اللبناني أن الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي وافقت في اجتماعها اليوم على الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي؛ لتمديد تزويد لبنان بالوقود اللازم لمؤسسة كهرباء لبنان لمدة سنة بالشروط نفسها التي كانت متبعة حتى الآن.



وتوجه ميقاتي بالشكر للحكومة العراقية ورئيسها مصطفى الكاظمي شخصيا على اهتمامهم بلبنان ودعمه لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.



وأكد ميقاتي أن العلاقات بين لبنان والعراق ستبقى متينة، كما كانت عليه تاريخيا، وسيستمر التعاون بين البلدين بروح الأخوة.



وتمنى ميقاتي - للعراق الشقيق - تجاوز الصعوبات السياسية التي يمر بها، وأن تعود الأوضاع في هذا البلد الشقيق إلى طبيعتها بأسرع وقت.