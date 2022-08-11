الحبس سنة واحدة لربة منزل بسوهاج لاتهامها بتزوير شهادة وفاة زوجها

سوهاج– عمرو خلف ومحمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الخميس بمعاقبة المتهمة "سمارة.م.ح " ربة منزل بالحبس سنة واحدة لاتهامها بتزوير شهادة وفاة زوجها بدائرة مركزجرجا، صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار وعضوية المستشارين احمد عبدالمنعم محمود ومصطفي أبو القاسم زيدان بأمانة سر عصام حسانين.



تعود أحداث القضية الى عام 2021 بدائرة مركز جرجا ، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في تزوير محرر رسمي شهادة وفاة زوجها "جابر.ق" بأن قامت على خلاف الحقيقة بالتلاعب في تاريخ الوفاه أمام الجهة الإدارية المنوطة باستخراج تلك الشهادة مع علمها بذلك، وذلك لمنع ورثة زوجها المتوفى من الميراث.



وبعد تقنين الاجراءات تم القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.



