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الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين وليد محمد سامى رئيسا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الخميس، 11 أغسطس 2022 10:03 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين وليد محمد سامى رئيسا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعيين وليد محمد سامى جمال الدين رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 12 /8/2022.
 

 


الجريدة الرسمية

الرئيس عبد الفتاح السيسى

أسامة ربيع

الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

اليوم السابع بلس

وليد محمد سامى



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