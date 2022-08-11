الرئيسية أخبار عاجلة الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين وليد محمد سامى رئيسا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الخميس، 11 أغسطس 2022 10:03 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعيين وليد محمد سامى جمال الدين رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 12 /8/2022. الجريدة الرسمية الرئيس عبد الفتاح السيسى أسامة ربيع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اليوم السابع بلس وليد محمد سامى الموضوعات المتعلقة قرار جمهورى بمد خدمة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية لمدة عام الخميس، 11 أغسطس 2022 09:44 م قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لإقامة تجمعات عمرانية ومحطة طاقة شمسية الخميس، 11 أغسطس 2022 08:48 ص بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين نواب ووكلاء ومستشارين بهيئة قضايا الدولة الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 02:35 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة