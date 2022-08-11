الثالثة على مستوى محافظة الشرقية.. قصة تفوق طالبة من ذوى الهمم فى الإعدادية

الشرقية - فتحية الديب

استطاعت الطالبة "فاطمة الزهراء فوزى" من ذوى الهمم "الصم وضعاف السمع" بمدرسة عاطف السادات التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، أن تحصد المركز الثالث على مستوى محافظة الشرقية فى نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2021/2022 بمجموع 336 بنسبة 98%.

رحلة تفوق "فاطمة" سردتها والدتها "رضا أبو حسين"، البالغة من العمر 38 عامًا، قائلة: إنها متزوجة من نجل عمها وأنجبت نجلتها الكبرى" فاطمة"من ذوى الهمم من الصم وضعاف السمع، حيث اكتشفت عدم قدرة نجلتها على الانتباه والحديث عندما كانت تحبو فى عامها الأول فعرضتها على العديد من الأطباء، وكانت نتيجة الفحص أنها تعاني من الصمم وضعف السمع، وذلك راجع لأسباب وراثية نتيجة زواج الأقارب، ومنذ عامها الأول بدأت رحلة البحث عن زراعة قوقعة لها لكن نتيجة إختبار السمع جاءت صادمة 7% مما يستحيل معه زراعة قوقعة، التى يتطلب لزراعتها نسبة سمع 20 % وحاولت التواصل معها من خلال سماعة الأذن لكن دون جدوى أيضا.

وأردفت الأم: أنها حاولت التعامل مع نجلتها الكبرى كطفلة طبيعية تماما، لم تدعها يوما تشعر بأنها أقل من أقاربها بالقرية المقيمة بها،ولم تستجيب لأى كلام سلبى من المحيطين بها بعدم استكمال دراسة نجلها وتكبدها مصاريف التنقل من عزبتها الصغيرة الملاصقة لقرية أولاد مهنا إلى مدينة بلبيس، لكنها أصرت أن تحصل نجلتها على حقها فى الدولة من التعليم وأن الإعاقة الحقيقية هى إعاقة الفكر والروح وليس فى الجسد، وبدأت رحلتها معاها حيث تعلمت لغة الإشارة من خلال الذهاب بها إلى مدرستها "عاطف السادات" بمدينة بلبيس، بالجلوس معها طول اليوم الدراسى وحضور جميع الحصص الدراسية، لكى تتمكن من تعلم لغة الإشارة لكى تتمكن من الحديث معها بسهولة، ومساعدتها على الاندماج فى المجتمع دون خوف، حيث كان تتعرض فى طفولتها لمضايقات عديدة من الأطفال بالقرية، وكنت أغرس بداخلها الثقة بالنفس وانها طبيعية مثلهم وأن الله اختار لها الصح، وأن تحمد ربنا على كل وقت، حيث تحرص على أداة صلاتها فى مواعيدها، وأصبحت تندمج مع المحيطين دون خوف.



ابتسامة النجاح



رضا مع نجلتها فاطمة