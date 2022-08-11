التنمية المحلية تنظم دورة للعاملين بالمحليات حول "إدارة الموارد الذاتية "

كتب - على عبد الرحمن

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عن بدء انطلاق تنفيذ الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالى 2022/2023 ، يوم الأحد المقبل بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، حيث سيتم افتتاح الخطة بتنفيذ دورة جديدة تعقد لأول مرة بتكليف رئاسي وهي" إدارة التغيير والموارد الذاتية المحلية والقوانين التى نظمتها وانواعها " ، ويستفيد منها 30 متدرباً من رؤساء المراكز والمدن ونوابهم ، ويشارك فى تنفيذها مع مركز التنمية المحلية ، المسئولون في برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة والبنك الدولى .

وأكد اللواء محمود شعراوى أهمية تنفيذ هذه الدورة في اكتساب القادة للمهارات اللازمة لتوجيه فِرق العمل ورفع قدراتهم على إدارة التغيير ، ومواكبة وتحقيق التكيف الفَعَّال مع العالم الدائم التَغَيُّر ودمجه في أدوار منظومة العمل وتنفيذ المشروعات والمبادرات الهامة على مستوى الجمهورية مشيراً الى أن وضع نظامٍ للإدارة يدعم المحافظات في إدارة التغيير؛ الأمر الذي يمكن أن يجعل العاملين مُتكيفين وناجحين بشكلٍ فعال.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن الأسبوع الأول من الخطة التدريبية للمحليات يتضمن أيضا تنفيذ 4 دورات تدريبية يستفيد منها 120 متدرباً ، وهى : تنمية مهارات القيادات في مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية ، و دورة تطوير مهارات وإدارة منظومة التدريب ، و دورة تطوير مهارات وإدارة منظومة مشروعات إدارة المواقف والساحات وانتظار السيارات ، و دورة تطوير مهارات المراكز التكنولوجية في مجال التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل ، مشيراً الى أن الخطة التدريبية الجديدة تهدف الى بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية ، وإفراز عناصر قادرة علي مواكبة التغيرات التكنولوجية الحديثة وأهم القضايا والتشريعات الجديدة التى طرأت على العمل المحلى ، وتدريب العاملين لا مركزياً مما ينعكس على تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء مما يلبي احتياجات المواطنين بسرعة ودقة عالية .

وأوضح اللواء محمود شعراوى ان مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من اختيار 835 متدرباً خلال الاسبوعيين الماضيين بعد اجتيازهم الاختبارات القبلية لعدد 25 دورة تدريبية تتضمنها الخطة الجديدة مشيراً الى أن هذه الدورات تشمل إعداد المدربين TOT وقادة المستقبل واللغة الانجليزية وإدارة المشروعات pmp واساسيات الحاسب الآلى والأوفيس والتصميم الجرافيكى والانفوجراف والفيديو وتحليل البيانات ونظم المعلومات الجغرافية وتصميم شبكات المعلومات والأمن السيبرانى وتطوير البرامج الإلكترونية والتطبيقات .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الخطة الجديدة للمحليات تتضمن 155 دورة وورشة عمل ، منها 65 دورة مستحدثة ، ويستفيد منها ما يقرب من 6 آلاف متدربا ويتم تنفيذها خلال 10 شهور بإجمالي 40 أسبوع فعلى ، وبإجمالي 183 أسبوع تدريبى بنسبة زيادة 17% مقارنة بالعام التدريبي السابق ، موضحاً أن مركز سقارة للتدريب يتبنى سياسة هادفة وداعمة لتطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالمحليات بها للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات وتحسينها للمواطن ، كما يستهدف المركز الاستفادة من المتدربين المتميزين الحاصلين على دورة إعداد المدربين ToT ، والاستعانة بهم كمدربين في دورات المركز حتى يستطيعوا تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التي تدربوا عليها.