التشيك تعلن استئناف امدادات النفط من روسيا عبر خط "دروجبا" خلال أيام

كتبت: هناء أبو العز

أفادت مسؤولة في شركة طاقة بالتشيك، اليوم الخميس، بأن استئناف امدادات النفط من روسيا إلى جمهورية التشيك عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب "دروجبا" قد يحدث خلال الأيام المقبلة.

وقالت باربورا بوتسوفا، المتحدثة باسم مشغل "ميرو" بالتشيك، في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم إن إمدادات النفط من روسيا قد تستأنف إلى التشيك عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروجبا خلال اليومين المقبلين، مشيرة إلى أن هذا يتوقف على وقت دفعها، حيث تجري المفاوضات بشأن هذا ممثلو "أورلين يونبترول" مالكة مصافي النفط التشيكية.

وكانت الإمدادات توقفت في الأيام الماضية بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، حيث كانت شركة "ترانس نفط" الروسية، أفادت بأن شركة "أوكرترانس نفط" الأوكرانية أوقفت في 4 أغسطس الجاري ضخ النفط الروسي عبر الفرع الجنوبي من "دروجبا"، حيث لم يتمكن الجانب الروسي من دفع رسوم العبور (ترانزيت) لأسباب فنية تعود لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.