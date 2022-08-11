البورصة المصرية تختتم تعاملات الأسبوع بصعود جماعى للمؤشرات

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 669.536 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 9988 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1828 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 12334 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 4038 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 2983 نقطة.