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البورصة المصرية تختتم تعاملات الأسبوع بصعود جماعى للمؤشرات

الخميس، 11 أغسطس 2022 02:51 م
البورصة المصرية تختتم تعاملات الأسبوع بصعود جماعى للمؤشرات البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 669.536 مليار جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 9988 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1828 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 12334 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 4038 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 2983 نقطة.
 

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