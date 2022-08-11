البريد يوقع بروتوكول تعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين

كتبت هبة السيد

وقعت اليوم الهيئة القومية للبريد، بروتوكول تعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين "UNHCR" بموجبه تقوم الهيئة القومية للبريد بتسليم (مبالغ نقدية) للمستفيدين الذين تحددهم مفوضية الأمم المتحدة وذلك عن طريق خدمة الحوالات الفورية من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وقع البروتوكول خالد امام نائب رئيس مجلس ادارة البريد المصري للشمول المالي وپابلو ماثيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية، ولدى جامعة الدول العربية بحضور القيادات التنفيذية من الجانبين.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون البناء والمستمر بين البريد المصري ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في توزيع المساعدات النقدية الضرورية على اللاجئين عبر مكاتب البريد، وذلك لتسهيل وتذليل كافة العقبات للتيسير على مستحقي هذه المساعدات.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أنه من المتوقع أن يستطيع أكثر من 60 ألف لاجئ على الأقل الحصول على تلك المساعدات النقدية بكل سهولة ويسر من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتي يصل عددها إلى أكثر من 4200 مكتب بريد.

ومن جانبه صرح پابلو ماثيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية، ولدى جامعة الدول العربية أن اليوم يعد علامة فارقة أخرى في علاقة المفوضية بالبريد المصري حيث تجدد المفوضية اتفاقها مع البريد المصري، أحد أعرق الكيانات الاقتصادية في مصر وقد بدأ هذا التعاون المثمر في عام 2014 لخدمة أكثر من 65 ألف عائلة لاجئة سنويًا، مشيرا إلى أن المفوضية ستواصل هذه الشراكة الناجحة، مع التركيز بشكل أكبر على الشمول المالي للاجئين وطالبي اللجوء في مصر في الفترة القادمة.