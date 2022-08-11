جاء ذلك في تصريحات له اليوم عقب لقائه اليوم بالرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا.



وأوضح أن ما يصدر في الإعلام من معلومات متعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مخالف للموقف الرسمي الذي تم إبلاغه للبنان حول الموضوع، مشددا على أن الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة اموس هوكشتين حريص على مواصلة جهوده بناء على نتائج الاجتماع الأخير الذي جمعه برئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة في القصر الجمهوري في الأول من أغسطس الجارى.



وعلى صعيد متصل، أشار بوصعب إلى أنه فهم من رئيس الجمهورية أنه قد شارف على الانتهاء من دراسة قانون السرية المصرفية المرفوع إليه من المجلس النيابي، وسيوقع عليه في وقت قريب.



وعن ملف التحقيق بانفجار ميناء بيروت البحري، توقع بوصعب أن يصدر اليوم أو غدا مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من قبل مجلس القضاء الأعلى، ليأخذ بعدها التحقيق في الانفجار مجراه من جديد بعد توقف لقرابة 10 أشهر.

وتضمن اللقاء اليوم بحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.