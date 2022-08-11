البترول: توصيل الغاز لأكثر من 1450 قرية ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة

كتبت -مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن أكثر من 1450 قرية في محافظات الجمهورية ستستفيد من مشروعات توصيل الغاز الطبيعي التي ينفذها قطاع البترول ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الملا، أنه جري الانتهاء حاليا في إطار هذه المشروعات من توصيل الغاز الطبيعي الي 120 قرية بما يوفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 413 الف وحدة سكنية في نطاق هذه القري، وجاري استكمال تنفيذ الشبكات الارضية اللازمة للتوصيل الي نحو 530 قرية اخري تمهيدا للبدء في ضخ الغاز الطبيعي إلي منازلها فور استكمال الشبكات ليصل بذلك عدد قري المبادرة المستفيدة بالغاز الطبيعي الي 650 قرية.

وأشار إلي جاهزية قطاع البترول لبدء تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي الي نحو 783 قرية اخري بمجرد الانتهاء من وصلات الصرف الصحي بهذه القرى بما يسمح بالبدء في مد شبكات الغاز الطبيعي .

واضاف الملا أن القيادة السياسية أكدت علي أولوية توصيل الغاز الطبيعي للقري لضمان استفادة اهالينا في الريف المصري من خدمة حضارية نظيفة وغير مكلفة بدلاً من أعباء اسطوانات البوتاجاز وبما يتلاءم مع رؤية الدولة لتحسين مستوى المعيشة من خلال هذه المبادرة القومية .

وفى اطار المبادرة أطلق قطاع البترول الغاز الطبيعي لأول مرة بقرية القرعان في جرجا بسوهاج وذلك بعد انتهاء شركة مودرن جاس من تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للقرية شاملا شبكات التوصيل والبنية الأساسية، وقد أصبحت خدمة الغاز الطبيعى متاحة للمواطنين بالقرية لتوصيلها لنحو 1500 وحدة سكنية، وبدء التعاقد على التوصيل للاستفادة من هذه الخدمة المميزة والإجراءات الميسرة لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك، وبذلك يكون هناك 17 قرية في سوهاج تستفيد من الغاز الطبيعي ضمن مبادرة حياة كريمة وسيرتفع عدد القري المستفيدة تباعا مع استكمال المشروعات .