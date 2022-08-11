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الانقاذ النهرى بالشرقية يواصل البحث عن ضحايا أسفل كوبرى مشاة العزيزية

الخميس، 11 أغسطس 2022 10:58 م
الانقاذ النهرى بالشرقية يواصل البحث عن ضحايا أسفل كوبرى مشاة العزيزية كوبري العزيزية المنهار
الشرقية- إيمان مهنى

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تواصل قوات الانقاذ النهري بالشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية عملها، بالبحث عن جثة طفلة رضعية أو أي مفقودين آخرين ، جراء انهيار الكوبري مشاة قرية العزيزية الذي وقع مساء اليوم.
 
وفرضت قوات الشرطة كردون أمني بالمنطقة، كذلك انتشرت فرقة من الغطاسين للبحث عن ضحايا أسفل المياه.
 
وقال شهود العيان لـ"اليوم السابع"، إنه فور انهيار الكوبري سقطت سيدة ورضيعتها كانوا يمرون عليه بالمصادفة، ونجح الأهالي في انقاذ الأم فيما مازالت جثة الرضيعة مفقودة، كما تقوم الأجهزة الأمنية ببحث الكاميرات المحيطة بالمنطقة للتأكد هل يوجد مفقودين آخرين غير الطفلة.

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منيا القمح



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