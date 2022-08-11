اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 02:53 م
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الإعدام شنقا لقاتلة ابنة شقيق زوجها ودفنها بمنزل أسرتها فى المنوفية

الخميس، 11 أغسطس 2022 02:30 م
الإعدام شنقا لقاتلة ابنة شقيق زوجها ودفنها بمنزل أسرتها فى المنوفية محكمة
المنوفية - فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم، بإعدام متهمة بقتل ابنة شقيق زوجها بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية .

وأصدرت المحكمة، حكما بإعدام المتهمه " سماح ا ض " شنقا، وذلك بتهمة قتل الطفله" هدي" إبنه شقيق زوجها، والتي قامت بقتلها ودفنها  بمنزل أسرتها بسبب خلافات مع زوجها، وذلك بعد تصديق مفتي الجمهورية علي القرار.

 تعود أحداث الواقعة إلى تلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بالعثور على جثمان الطفلة هدى 8 سنوات، مدفونة في منزل جيرانها، وبالانتقال والمعاينة تبين وفاة الطفلة هدى التي تغيبت عن المنزل منذ ظهر يوم الجمعة قُبيل العيد العام الماضي، والعثور على جثتها ونقل الجثمان إلى مستشفى أشمون، وتبين أن وراء الواقعة زوجة عمها بسبب خلافات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، وبالحكم أصدرت المحكمة حكمها السالف ذكره .



 

 


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