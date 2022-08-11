اليوم السابع
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الإحصاء: عائدات قناة السويس تواصل الصعود وتسجل 12.3 مليار جنيه يونيو الماضى

الخميس، 11 أغسطس 2022 09:00 ص
الإحصاء: عائدات قناة السويس تواصل الصعود وتسجل 12.3 مليار جنيه يونيو الماضى قناة السويس - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عائدات قناة السويس إلى مستوى قياسي جديد منذ بداية العام الجارى 2022، رغم تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث حققت عائدات قناة السويس نحو 12.3 مليار جنيه في شهر يونيو الماضي، مرتفعة من 12 مليار جنيه في شهر مايو السابق له، بزيادة بلغت 300 مليون جنيه.

وتشهد عائدات قناة السويس منذ بداية العام الجاري ارتفاعات متتالية، حيث سجلت العائدات نحو 11.6 مليار جنيه في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 8.7 مليار جنيه في الشهر المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت 2.9 مليار جنيه.

وحققت قناة السويس طفرة خلال العام المالي 2021/2022، حيث شهدت إيرادات القناة ارتفاعًا بنسبة 20.7% لتسجل حوالي 7 مليارات دولار وذلك مقارنة بنحو 5.8 مليارات دولار فى 2020/2021، كما شهد عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال 2021/2022 ارتفاعًا بنسبة 15.7% مسجلة بذلك نحو 22 ألف سفينة وذلك مقارنة بـ 19 ألف سفينة في 2020/2021، كما شهدت الحمولة الصافية العابرة للقناة ارتفاعًا بنحو 10.9% لتصل إلى 1.32 مليار طن في 2021/2022 وذلك مقارنة بنحو 1.19 مليار طن في 2020/2021.


جهاز الإحصاء

الإحصاء

قناة السويس

عائدات

اخبار الاقتصاد



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