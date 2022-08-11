الأقصر تطرح مزايدة حق استغلال كافتيريا البيت النوبى بالطود 15 سنة.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمحافظة الأقصر، وإدارة العقود والمشتريات عن مزايدة علنية عامة، وطرح عملية حق استغلال كافتيريا البيت النوبي بمركز ومدينة الطود لمدة خمس عشر سنة، حيث تحدد جلسة المزايدة يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2022م الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة بشارع كورنيش النيل بالأقصر.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن تسحب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ 299 جنيه، من إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر، وتأمين دخول المزاد مبلغ 10000ج يزاد لـ10% من إجمالي قيمة الاستغلال الكلي عن الثلاث سنوات الأولى من التعاقد عند الترسية، وتدفع كامل قيمة التأمين بالجلسة فور الرسو.

وأكدت الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمحافظة الأقصر، أنه على راغبي الدخول في المزاد شراء كراسة الشروط والحضور في الموعد المحدد للجلسة ومعه صورة ضوئية من المستندات الآتية سارية المفعول" بطاقة الرقم القومى - البطاقة الضريبية- السجل التجاري- أى أوراق أخرى مذكورة بكراسة الشروط والمواصفات"، وذلك بالقانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية مكملا لهذا الإعلان.