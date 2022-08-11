اليوم السابع
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الأجهزة التنفيذية تغلق 6 مراكز للدروس الخصوصية مخالفة بمركزى ههيا والإبراهيمية

الخميس، 11 أغسطس 2022 11:58 ص
الأجهزة التنفيذية تغلق 6 مراكز للدروس الخصوصية مخالفة بمركزى ههيا والإبراهيمية جانب من غلق المركز
الشرقية - إيمان مهنى

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أغلقت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، 6 مراكز للدروس الخصوصية مخالفة بمركزي ههيا والإبراهيمية ، تنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور ممدوح غراب ، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية على مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية وغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب من الأمراض والأوبئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
وشنت رئاسة مركز ومدينة ههيا حملة على مراكز الدروس الخصوصية وأسفرت عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصيه بعزبة أبو طالب التابعه لكفر دبوس بنطاق الوحدة المحلية بمنزل حيان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية من تشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بقريتي مباشر والحلوات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وتستمر الأجهزة التنفيذية بغلق مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة والالتزام ب الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.

 


غلق مراكز الدورس الخصوصيه المخالفة

الدورس الخصوصيه المخالفة

الابراهيمية

الشرقية



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