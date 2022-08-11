افتتاح وحدة قسطرة القلب وعناية الطوارئ بمستشفى ميت غمر بتكلفة 18 مليون جنيه

فريق المحافظات

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، وحدة قسطرة القلب وعناية الطورائ بمستشفى ميت غمر العام، بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه، بمشاركة المجتمع المدنى.



وتضم وحدة قسطرة القلب جهاز أوزارون 3 فيليبس M15، ويعد أول جهاز من نوعه في مستشفيات الصحة، ويستخدم في عمل قسطرة تشخيصية للقلب، وقياس ذاتي للدعامات المطلوبة، بالإضافة إلى استخدامه كقسطرة مخية تشخيصية.



جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب أحمد الألفي، والنائب عبده ابو عيشة، والنائبة ميرفت عاذر، واللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر.



كما افتتح المحافظ حديقة المنتزه العامة على كورنيش النيل بميت غمر، بعد تطويرها بمشاركه المجتمع المدني، وكلف رئيس مركز ومدينة ميت غمر بسرعة تطوير كافة الحدائق العامة بنطاق المدينة، لخلق متنفسًا طبيعيًا للمواطنين.



وأشار مختار إلى أن هذا الصرح الطبي الجديد الذي نشاهده اليوم، يعد مفخرة لمستشفيات الصحة بالدقهلية، لما يضمه من خدمة طبية متكاملة، من عمليات وعناية مركزة وغرف إقامة.



ووجه المحافظ الشكر والتقدير لكل القائمين على إنشاء هذا الصرح الطبي من المجتمع المدني بميت غمر، لتلبية احتياجات المواطنين الطبية، ورفع المعاناة عنهم وإنقاذ حياتهم.



كما كلف مختار، وكيل وزارة الصحة، بسرعة تطبيق هذا النموذج الطبي المتميز على كافة مستشفيات الصحة، بالتعاون مع المجتمع المدني، لرفع المعاناة عن المرضى، وعدم الاضطرار إلى نقلهم من مستشفى إلى مستشفى أخرى، لتصبح جميع المستشفيات مكتملة بالخدمة الطبية.



ووجه المحافظ، وكيل الصحة بسرعة الانتهاء من كافة قوائم الانتظار بجميع المستشفيات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإنهاء كافة قوائم انتظار العمليات، مؤكدا أن الدقهلية محافظة متميزة بعلمائها وأبنائها، وضربت أروع المثل في المشاركة المجتمعية، وانجبت لمصر أعلام في شتى المجالات الدينية والفنية والأدبية والطبية، حتى أصبحت عاصمة مصر الطبية.



وثمن المحافظ دور المجتمع المدني بالدقهلية، الذي يعد شريكا أساسيا في البناء والتنمية التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها القطاع الصحي والتعليمي وبناء المساجد.