اعرف المستندات المطلوبة للتسجيل بالدراسات العليا بجامعة الأقصر بدءا من 21 أغسطس

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، عن فتح باب التقديم للدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه)، خلال الفترة من يوم 21 أغسطس الجارى، حتى يوم 20 سبتمبر المقبل بكليات: الفنون الجميلة والآثار والسياحة والفنادق والألسن.

وفيما يلي بيان بالمستندات المطلوبة للتقديم:

1- شهادة البكالوريوس أو الليسانس أو الماجستير من إحدى الجامعات المصرية أو الدرجة المعادلة لها من معهد علمي آخر معترف به.

2- بيان بتقديرات الطالب خلال سنوات الدراسة.

3- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

4- موافقة جهة العمل أو إقرار بعدم العمل بالحكومة أو القطاع العام.

5- إقرار بالتفرغ للدراسات العليا (حسب اللوائح الداخلية للكليات التي تطلب ذلك).

6- صورة البطاقة الشخصية ويتم الإطلاع على الأصل.

7- تحديد الموقف من التجنيد (مؤجل – معاف مؤقت – معاف نهائي).

8- موافقة القوات المسلحة للمجندين.

9- موافقة شئون الضباط (إذا كان المتقدم للقيد ضابط بالقوات المسلحة أو ضابط شرطة).

10- عدد (أربع صور فوتوغرافية حديثة 4*6).

11- سداد المصروفات الدراسي.