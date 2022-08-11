اعرف المستندات المطلوبة للتسجيل بالدراسات العليا بجامعة الأقصر بدءا من 21 أغسطس

أعلن الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، عن فتح باب التقديم للدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه)، خلال الفترة من يوم 21 أغسطس الجارى، حتى يوم 20 سبتمبر المقبل بكليات: الفنون الجميلة والآثار والسياحة والفنادق والألسن.
وفيما يلي بيان بالمستندات المطلوبة للتقديم:
1- شهادة البكالوريوس أو الليسانس أو الماجستير من إحدى الجامعات المصرية أو الدرجة المعادلة لها من معهد علمي آخر معترف به.
2- بيان بتقديرات الطالب خلال سنوات الدراسة.
3- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
4- موافقة جهة العمل أو إقرار بعدم العمل بالحكومة أو القطاع العام.
5- إقرار بالتفرغ للدراسات العليا (حسب اللوائح الداخلية للكليات التي تطلب ذلك).
6- صورة البطاقة الشخصية ويتم الإطلاع على الأصل.
7- تحديد الموقف من التجنيد (مؤجل – معاف مؤقت – معاف نهائي).
8- موافقة القوات المسلحة للمجندين.
9- موافقة شئون الضباط (إذا كان المتقدم للقيد ضابط بالقوات المسلحة أو ضابط شرطة).
10- عدد (أربع صور فوتوغرافية حديثة 4*6).
11- سداد المصروفات الدراسي.
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