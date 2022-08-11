استعدادا لـcop27.. وزيرة البيئة تتفقد مركز السلام لمكافحة التلوث بالزيت بشرم الشيخ

كتبت منال العيسوي

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مركز السلام لمكافحة التلوث بالزيت بمدينة شرم الشيخ، وذلك استمرارا لجولاتها لمتابعة الاستعدادات ل مؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop57.

وتابعت وزيرة البيئة خلال الجولة أعمال التقييم التى تتم حاليا لمركز السلام لمكافحة التلوث بالزيت التابع لوزارة البيئة، وهو مركز متخصص كأحد المركز المتخصصة فى مكافحة التلوث البحرى بالزيت مدينة شرم الشيخ.

وأكدت وزيرة البيئة، أن أعمال التقييم التى تتم حاليا شمولية تتضمن كافة الأبعاد الفنية والتقنية والبشرية كالمعدات والأجهزة و الموارد البشرية لضمان قيام المركز بأعماله على أعلى مستوى لحماية الحياة البحرية و التنوع البيولوحى.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم عمل محاكاة لعملية فصل الزيت من المياه فى حالة وجود حوادث بحرية محتملة، كما تضمنت الجولة تفقد الوزيرة للموقع الخاص بتخزين المعدات، بالإضافة إلى العمليات التى يقوم بها العاملين فى هذا المركز استعدادًا لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ السابع و العشرون cop27.