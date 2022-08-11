استعدادات مستمرة بمطار القاهرة لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ

كتبت رحاب نبيل

قام المحاسب مجدى إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، بجولة تفقدية موسعة بمطار القاهرة بحضور قيادات المطار، وذلك للوقوف على أخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال وفود مؤتمر المناخ، وذلك في إطار إستعدادات المطار لمؤتمر المناخ، حيث وجه الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات، بضرورة مراجعة الاستعدادات الجارية لمؤتمر المناخ.

وشملت الجولة تفقد صالات السفر والوصول الداخلى والدولى بمبانى الركاب ( 1, 2 ,3 ) والصالة الموسمية، والأسواق الحرة وصالات الخدمة المميزة والصالة الحكومية، ومتحف الآثار وفندق الترانزيت والحجر الصحى وكاونترات الجوازات وكاونترات إنهاء إجراءات السفر، ومنظومة السيور بمبنى الركاب رقم 3 ، والطرق المؤدية للمطار من تطوير وتشجير وإنارة .

والجدير بالذكر ان مطار القاهرة ضمن 4 مطارات مصرية دولية تستقبل الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ، والذي من المقرر أن يعقد في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر للعام الجاري.

وتشهد قطاعات الدولة عمليات التحضير المستمرة لمؤتمر الأطراف الـ 27 المقرر انعقاده في مدينة السلام «شرم الشيخ» ، وتستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الـ27 في مدينة شرم الشيخ هذا العام ، وذلك بعد ثقة الدول الأعضاء واختيارها لاستضافة المؤتمر في نسخته الـ27 في مؤتمر جلاسكو الـ26.