ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا لبولندا إلى 5 ملايين و417 ألف لاجئ

فاطمة شوقى

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الخميس، أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى 5 ملايين و417 ألف لاجئ، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

واستقبلت بولندا أمس الأربعاء نحو 24 ألفا و400 لاجئ وافدين من أوكرانيا، فيما غادر نحو 26 ألفا و600 شخص للعودة لبلادهم، مشيرة إلى أن عدد العائدين إلى أوكرانيا بلغ حتى الآن نحو 3.5 مليون شخص، وذلك منذ شهر فبراير الماضي، وفقا لراديو بولندا.

وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

كما أعلنت عن استعدادها قبول مئات الآلاف من الأطفال الأوكرانيين في نظامها المدرسي اعتبارا من شهر سبتمبرالمقبل، حث قال وزير التعليم البولندي برزيميسلاف كزارنيك قوله: "نحن نستعد لهذا بشكل منهجي، ولدينا نظام مرن للغاية تم إنشاؤه مع الحكومة الذاتية والهيئات المسئولة".

وأضاف كزارنيك أنه قد تكون هناك مشكلات في المدن الكبرى حيث يكون الطلب أكبر من السعة المتاحة، مشيرا إلى أنه سيتم توفير مدارس أخرى بديلة يمكنها قبول الأطفال الأوكرانيين.

وأوضح أن هناك حوالي 800 ألف طفل أوكراني في سن الدراسة في بولندا، يدرس ما يصل إلى 600 ألف منهم عن بعد في مدارسهم الأوكرانية.