اتحاد العمال: حريصون على التواصل مع المنظمات العربية والأفريقية والدولية

كتبت آية دعبس

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاتة على أن الاتحاد العام مؤمن بأهمية الاستمرار في تقوية علاقاته وتواصله مع الاتحادات والمنظمات العمالية العربية والدولية والإفريقية ذات الأهداف المشتركة، لقناعته الكاملة بالدور الذي تلعبه تلك النقابات حول العالم في دعم كل برامج التنمية ، وحماية المكتسبات والحقوق المشروعة للعمال.

وأوضح شحاتة، أن التنسيق والتواصل النقابي بشأن الأهداف والقضايا المشتركة في كافة المحافل العربية والإفريقية والدولية يصب في صالح الطبقة العاملة،خاصة في ظل المتغيرات والتحديات التي تتطلب التعاون وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أنه من ضمن أهداف ذلك التفاعل العمالي العربي والدولي، نتطلع من خلاله أيضا إلى مساندة خطط وأهداف الدولة المصرية في زيادة الإنتاج، والتنمية والتكامل الاقتصادي، وتوفير فرص العمل ،وزيادة الاستثمارات ،والقضاء على البطالة.

وقال حسن شحاتة في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كونه تنظيم عمالي ينتمي إلى دولة رائدة ،يمتلك بالفعل رؤية واضحة ،وخطة عمل من أجل الحفاظ على مكانته ودوره الذي يليق به داخل مفاصل كافة المنظمات العمالية حول العالم ذات الأهداف المشتركة، مثمنا تمثيل "اتحاد مصر" في منظمتي العمل العربية والدولية ،والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، والاتحاد العالمي للنقابات ،ومنظمة الوحدة النقابية الافريقية ، ومع أي منظمة أخرى تحمل نفس الأهداف والأفكار، مؤكدا أن الاتحاد المصري منفتح على الجميع طالما توحدت الأفكار والرؤى.

وأعلن شحاته عن تثمينه البيان الختامي الصادر عن المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ،والمنعقد في العاصمة السورية دمشق أمس بمشاركة عمالية من 12 دولة عربية بينها مصر، حيث أن تضامن" البيان" مع حقوق العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة،ورفضه للحصار الاقتصادي والتدخل الخارجي في شؤون الدول،وتمسكه بشعار قوتنا في وحدتنا"، ودفاعه عن حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية ،كلها اهداف سامية ورسائل واضحة تؤكد أن تحقيق الإنتاج والنمو الاقتصادي مرهون ببيئة عمل لائقة للعمال .