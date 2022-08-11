إنقاذ 32 مهاجراً فى إيطاليا بمنطقة البحث والإنقاذ المالطية

فاطمة شوقى

أعلنت مصادر أمنية إيطالية إنقاذ 32 مهاجراً كانت منظمة غير حكومية قد أطلقت نداء استغاثة لأجلهم السبت الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الايطالية ، أكي، عن مصادر، إنه تم نقل المهاجرين إلى ميناء أوجوستا في سيراكوزا ـ جنوب غرب صقلية، والذين كانوا على متن قارب صغير غمرته المياه، وأبحر على غير هدى بمنطقة البحث والإنقاذ المالطية.

وفى السياق، اعترضت قوات الشرطة المالية قاربًا شراعيًا محملاً بالمهاجرين، على بعد حوالي 3.5 أميال بحرية عن ساحل بونتا ستيلو، بشرق مقاطعة ريجو كالابريا، جنوب البلاد، وتمت مرافقة القارب إلى ميناء روتشيلا يونيكا.. وبمجرد وصول المهاجرين إلى الشاطئ، تم تسليمهم إلى هيئة الاستقبال .