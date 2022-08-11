اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 04:55 م
أكرم القصاص
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إقبال ضعيف من الطلاب بجامعة دمياط فى أول أيام التنسيق

الخميس، 11 أغسطس 2022 03:49 م
إقبال ضعيف من الطلاب بجامعة دمياط فى أول أيام التنسيق معامل التنسيق
دمياط - فريق المحافظات

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شهدت جامعة دمياط اليوم الخميس، إقبالا ضعيفا من قبل الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم بالجامعة، وذلك تزامنا مع أول ايام بدء التنسيق.

وكانت جامعة دمياط قد استعدت لاستقبال الطلاب بإعداد عددا من المعامل لمساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم بالمجان، واستقبل معمل كلية التربية النوعية الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم، بينما لم يتقبل معمل كلية حاسبات ومعلومات أية طلاب على مدار اليوم.

وتدخل كلية طب دمياط دائرة اهتمامات الطلاب الباحثين عن الالتحاق بكليات القمة، يأتي في المركز الثاني كليات الآداب والحقوق والآثار، بينما تنتظر معامل الجامعة اقبال مزيد من الطلاب في الأيام القادمة من مراحل التنسيق.

وكانت جامعة دمياط قد أعلنت عن تواجد اماكن شاغرة بكليات الجامعة تسع لما يقارب من 40 ألف طالب للالتحاق بالدراسة داخل الجامعة خلال العام الدراسي المقبل.

كما طرحت جامعة دمياط عددا من البرامج التعليمية لتطوير مهارات الطلاب بداخلها، إضافة إلي إبرام بروتوكول بين الجامعة وبين جامعة الأزهر لتبادل خبرات طلاب كلية الطب الأمر الذي يتيح فرصة كبيرة للتدريب الجيد أمام طلاب كلية طب دمياط.
 

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معامل التنسيق

 

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معامل التنسيق بجامعة دمياط

 

 

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معامل تنسيق جامعة دمياط

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