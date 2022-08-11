إقبال الطلاب على معامل التنسيق لتسجيل الرغبات بجامعة بنها.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد اليوم الأول لتنسيق الثانوية العامة في محافظة القليوبية، إقبالا ضعيفًا من طلاب المرحلة الأولى على معامل التنسيق التي حددتها جامعة بنها، وذلك لعدم حصول الطلاب على استمارة النجاح التي يوجد بها الرقم السرى لدخول الطالب على موقع التنسيق، فيما استعدت جميع المكاتب في جامعة بنها لاستقبال جميع الطلاب تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق اليوم الخميس وحتى الاثنين 15 أغسطس الجاري.

قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إنه تم تجهيز معامل مركزية للتنسيق الإلكتروني لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية لتسجيل رغباتهم وفقًا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافي للمحافظة.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم توفير استراحات وأماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم، لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل مع التوجيه بتقديم كافة التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة خلال فترة التقدم للتنسيق الإلكتروني بمراحله المختلفة.

وأضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تجهيز المعامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة، حيث تم تخصيص معامل بكليات الزراعة بمشتهر والتجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها.

وقال الدكتور على سعد المشرف على مكاتب التنسيق بجامعة بنها، إن مكاتب التنسيق بالجامعة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى للتنسيق، مشيرًا إلى أن العمل مستمر في مكاتب التنسيق من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا طوال الأيام التي حددتها الوزارة، موضحًا أن العمل أيضا مستمر طوال العطلات الرسمية وأيام الجمعة.

وأوضح المشرف على مكاتب التنسيق بجامعة بنها، أن الجامعة تقدم خدمة تسجيل التنسيق للطلاب بالمجان تمامًا، على عكس ما يتم خارج مكاتب التنسيق المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما أنه متاح للطالب تعديل الرغبات طوال الفترة المسموح بها داخل مكاتب التنسيق بالجامعة.



جانب من أعمال تسجيل الرغبات



جانب من إقبال الطلاب



جانب من سير العمل



خلال تسجيل رغبات الطلاب بجامعة بنها



مساعدة أولياء الأمور فى تسجيل الرغبات



معامل التنسيق بجامعة بنها